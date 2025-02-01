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İstanbul'da Polis Ekiplerinden Huzur Uygulaması

İstanbul'da Polis Ekiplerinden Huzur Uygulaması
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İstanbul genelinde gerçekleştirilen 'huzur' uygulamasında polis ekipleri, araçları durdurarak detaylı arama yaptı ve sürücü ile yolcuların kimliklerini kontrol etti.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi.

Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden polisler katıldı.

Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Kaynak: AA / Yağız Ekrem Çiftçi - Güncel
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