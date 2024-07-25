İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları bilgilendiriyor

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde hem sözlü hem de broşürlerle bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında, boğulmalara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Anadolu Kavağı sahilinde vatandaşlara "eğlencenizin suyu çıkmasın" başlıklı broşür dağıttı.

Denize giren vatandaşlara panik yapmamaları ve akıntıya karşı nasıl yüzmeleri gerektiği anlatıldı, yüzmek için cankurtaranların olduğu ve izinli alanları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.

Bilgilendirme sırasında bir polis teknesi de denizden ekiplere eşlik etti.

Denize giren vatandaşlara uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli olan komiser C.A, şunları söyledi:

"Boğaz denize girmek için tehlikeli bir yer. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yüzeysel bir akıntı mevcut. Marmara'nın daha tuzlu olmasından dolayı da Marmara'dan Karadeniz'e bir akıntı mevcut. Bu koy gibi görünen yerlerde de bu akıntıların birleşmesiyle girdaplar oluşuyor ve vatandaşları akıntıya doğru çekiyor. Vatandaşlarımız heyecanlanarak genel enerjilerini tüketiyorlar ve boğulma vakaları gerçekleşiyor. 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde hem farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz hem de vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz."

Vatandaşlar ise ekiplerin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Mehmet Ali Karaoğlan, "Boğulma vakaları çok olduğu için vatandaşları uyarıyorlar. Boğulmanın önünü kesmek için iyi bir uygulama, memnunuz." dedi.

Denizde açılmadıkça boğulma olmayacağını söyleyen Adalettin Yüksel de, "Uygulamadan memnunuz, broşürleri okuyup, bakacağız." ifadelerini kullandı.