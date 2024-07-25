Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları bilgilendiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, boğulma olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla sözlü uyarılar ve broşürler dağıttı. Denize giren vatandaşlara nasıl yüzmeleri gerektiği ve cankurtaranların olduğu alanları tercih etmeleri konusunda bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'da polis ekipleri denize giren vatandaşları boğulma olaylarına karşı dikkatli olmaları yönünde hem sözlü hem de broşürlerle bilgilendirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü kapsamında, boğulmalara karşı vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Bu kapsamda ekipler, Anadolu Kavağı sahilinde vatandaşlara "eğlencenizin suyu çıkmasın" başlıklı broşür dağıttı.

Denize giren vatandaşlara panik yapmamaları ve akıntıya karşı nasıl yüzmeleri gerektiği anlatıldı, yüzmek için cankurtaranların olduğu ve izinli alanları tercih etmeleri uyarısında bulunuldu.

Bilgilendirme sırasında bir polis teknesi de denizden ekiplere eşlik etti.

Denize giren vatandaşlara uyarı ve bilgilendirmelerde bulunan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli olan komiser C.A, şunları söyledi:

"Boğaz denize girmek için tehlikeli bir yer. Karadeniz'den Marmara'ya doğru yüzeysel bir akıntı mevcut. Marmara'nın daha tuzlu olmasından dolayı da Marmara'dan Karadeniz'e bir akıntı mevcut. Bu koy gibi görünen yerlerde de bu akıntıların birleşmesiyle girdaplar oluşuyor ve vatandaşları akıntıya doğru çekiyor. Vatandaşlarımız heyecanlanarak genel enerjilerini tüketiyorlar ve boğulma vakaları gerçekleşiyor. 25 Temmuz Dünya Boğulmayı Önleme Günü'nde hem farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz hem de vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz."

Vatandaşlar ise ekiplerin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade etti.

Mehmet Ali Karaoğlan, "Boğulma vakaları çok olduğu için vatandaşları uyarıyorlar. Boğulmanın önünü kesmek için iyi bir uygulama, memnunuz." dedi.

Denizde açılmadıkça boğulma olmayacağını söyleyen Adalettin Yüksel de, "Uygulamadan memnunuz, broşürleri okuyup, bakacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Spor Güncel Haberler

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

26 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 26 Temmuz burç yorumları nedir? RUZOMBEROK- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE #128308 Ruzomberok- Trabzonspor maçı şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024- 2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar?
Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı

Bir terör halayı daha! Düğün salonunda çekilen görüntüdeki 3 kişi gözaltına alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title