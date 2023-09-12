İstanbul'da Polis Araçları Önünde Silahla Fotoğraf Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda, polis araçları önünde silahla fotoğraf çeken bir kişi tespit edildi. Şüpheli, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı ve evinde bulunan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.