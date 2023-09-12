İstanbul'da Polis Araçları Önünde Silahla Fotoğraf Çeken Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda, polis araçları önünde silahla fotoğraf çeken bir kişi tespit edildi. Şüpheli, Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı ve evinde bulunan kurusıkı tabanca da ele geçirildi.
İstanbul'da elinde tabancayla polis araçları önünde fotoğraf çekerek sosyal medyada paylaştığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, 7 Eylül'de sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, bir kişinin elinde silahla polis araçları önünde fotoğraf çekip paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldığı aktarıldı.
Kimliği belirlenen M.A'nın Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelinin evinde fotoğraflarda yer alan kurusıkı tabancanın da ele geçirildiği kaydedildi.
Açıklamada, M.A'nın Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldüğü ifade edildi.