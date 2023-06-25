İSTANBUL'DA PLAJ ÜCRETLERİ TATİL BÖLGELERİNİ ARATMIYOR

İstanbul'da yaz sezonuyla birlikte plaj ve sahillerde hareketlilik başladı. Sıcak havalarda denize girmek isteyenler özellikle Şile, Sarıyer, Büyükçekmece, Bakırköy, Adalar ve Silivri gibi noktaları tercih ediyor. İlçelerde ücretsiz halk plajlarının yanı sıra, ücretli plaj tesisleri de denize girmek isteyenlere şezlong, şemsiye ve ekstra aktivitelerle birlikte hizmet sunuyor. Ücretli plaj tesislerinde, giriş ücretlerinin ise ilçeden ilçeye ve hafta içi-hafta sonu olarak değiştiği öğrenildi. Tesislerin, büyük bir kısmında giriş ücreti kapsamında, yalnızca şemsiye ve şezlong hizmeti verildiği, bir kısmında ise ücrete otoparkın da dahil olduğu görüldü. Bazı vatandaşlar ise, özel plaj tesislerinin belirlediği giriş fiyatlarından şikayetçi. Şile'de birçok tesiste, hafta içi giriş ücreti kişi başı 150-400 TL, hafta sonu 300-400 TL arasında değişirken, Silivri'de ücretler hafta içi ve hafta sonu 250-300 TL'yi, Büyükada'da hafta içi 150-300, hafta sonu ise 150-450 TL aralığını buldu. Heybeliada'da ise plajlara giriş ücreti hafta içi 300-480 TL, hafta sonu ise 400-560 TL ile ortalama açısından en yüksek ücretler olarak öne çıktı. Birçok işletmenin Kurban Bayramı'nda da hafta sonu tarifesi uygulayacağı öğrenildi.

BÜYÜKADA'DA BELTUR PLAJI HAFTA İÇİ 200 TL HAFTA SONU 300 TL

800 LİRA İSTENDİ

"SAHİLLERİMİZ GİDEREK PARÇA PARÇA KAPATILIYOR"

"İNSANLAR YAZ MODUNA YENİ YENİ GİRMEYE BAŞLADILAR"

İSTANBUL'DA 1 TANE MAVİ BAYRAKLI PLAJ VAR

"BURASI ÜCRETSİZ HALK PLAJI DUŞ VE TUVALET İMKANI VAR DENİZ VE KUM GÜZEL"

Büyükçekmece Plajı'na ailesiyle gelen Cüneyt Yayla, " Burası ücretsiz halk plajı, duş imkanı, su, tuvalet imkanı var. Deniz ve kum gayet güzel. Biz evden şemsiyelerimizi, sandalyelerimizi, yiyeceklerimizi yanımızda getirdik. Özel plajları tercih edemiyoruz, bayağı pahalıya patlıyor. Aile olarak kalabalığız, 4-5 kişi gitsen en az 400-500 lira şezlong parası veriyorsunuz. Burası gayet güzel oldu bu sene, komple ücretsiz yaptılar" dedi.