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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı

14 Aralık 2023 10:31 Güncelleme: 10:32 Abone Ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 13 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. Diğer 5 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.