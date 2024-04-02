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İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul'da, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlenen 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul PKK Güvenlik Terör İstanbul Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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