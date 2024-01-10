İstanbul'da PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunan 6 şüpheli belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul'da, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında deliller bulunan 6 şüpheli belirlendi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.