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İstanbul'da PKK ve YPG'ye yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, PKK ve YPG'ye bağlı 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da PKK/ Ypg operasyonu: 7 gözaltı

İSTANBUL İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK ve onun Suriye uzantısı YPG'ye yönelik yürütülen operasyonda 7 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ile TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü örgüt PKK/KCK ve onun Suriye kolu PYD/YPG'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde söz konusu örgütün Türkiye'ye karşı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütü ve Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen, bu doğrultuda haklarında ifade/beyan ve örgüt adına faaliyet gösterdiği dönemde çekildiği değerlendirilen fotoğrafları bulunan teröristlerin yakalanması için yakalanması için operasyonun düğmesine basıldı. Sabaha karşı düzenlenen zincirleme operasyonlarda 7 örgüt mensubu gözaltına alındı. Örgüt üyelerinin saklandıkları ve barındıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu. Yakalanan PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi 7 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların ifadelerinin ilerleyen saatlerde alınması beklenirken, geçmişte Türkiye içinde ve sınır ötesindeki karıştıkları eylemler ise mercek altına alınıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Güncel

İstanbul Suriye YPG PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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