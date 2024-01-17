İstanbul'da PKK propagandası yapan kişi serbest bırakıldı
İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında bir kişinin suç ve suçluyu övme şeklinde paylaştığı video içeriğiyle ilgili çalışma yürüttü.
Kadın şüphelinin, kendi görüntüsünü terör örgütü PKK'yı övücü bir şarkıyla paylaştığı tespit edildi.
Kimlik ve adresi belirlenen şüpheli E.D, Esenler'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.