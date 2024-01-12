Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul'da gerçekleştirilen terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden biri adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılırken, bir diğeri ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul'da, terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Diğer şüpheli ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK içerisinde faaliyet yürüttüklerine ilişkin haklarında deliller bulunan 4 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul PKK Tutuklama Adliye Terör Soruşturma Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title