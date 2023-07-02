İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.

- İstanbul'da PKK operasyonu: 9 terörist yakalandı

İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda, örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG saflarında yer alan 9 terörist yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ile TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda dijital materyaller ve çeşitli çapta 72 mermi ele geçirildi.