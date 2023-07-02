İstanbul'da PKK Operasyonu: 9 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün İstanbul'da yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, yapılan aramalarda örgüte ait dijital materyallerin ve 72 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün İstanbul'da yapılan operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, yapılan aramalarda örgüte ait dijital materyallerin ve 72 fişeğin ele geçirildiği belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Açıklamada, dosya kapsamınsa dün İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan aramalarda da şüphelilerin adreslerinde örgüte ait dijital materyallerin ve 72 fişeğin ele geçirildiği aktarıldı.