İSTANBUL'DA PKK OPERASYONU; 11 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
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İSTANBUL'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İSTANBUL'da düzenlenen PKK operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen soruşturmada İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Salı günü 8 ilçedeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde dijital materyal ve para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 şüphelinin sınır dışı edilmesi için işlemlerine başlandı, 4 şüpheli ise tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel