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İstanbul'da PKK/KCK ve PYD/YPG faaliyetlerine yönelik operasyon: 7 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK ile Suriye uzantısı PYD/ Ypg içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma neticesinde, haklarında PKK/KCK silahlı terör örgütü ile Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair istihbari bilgi, fotoğraf ve beyan bulunan 8 yabancı uyruklu şüpheli tespit edildi.

7 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

Tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 6 ilçesinde ve 8 adreste operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul YPG PKK Güncel Haberler

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