İstanbul'da PKK/KCK üyelerine maddi destek sağlayan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin terör örgütü PKK/KCK mensuplarına maddi yardımda bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin banka hesap hareketlerini inceleyen ekipler, terör örgütü bağlantılı suçlardan kayıtları olan şüphelilerle arasında para trafiği olduğunu ve cezaevinde bulunan kişilere para yatırdığını tespit etti. Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı.