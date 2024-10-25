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İstanbul'da PKK/KCK Terör Örgütü Üyelerine Operasyon: 37 Gözaltı

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İstanbul'da, PYD/YPG silahlı terör örgütüyle bağlantılı olarak eylem arayışında bulunan 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon, PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik gerçekleştirildi.

PYD/ Ypg silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren, İstanbul'da eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen 37 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasının kentte sokak eylemleri hazırlığında olduğunu belirledi. Ekipler bunun üzerine şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalarda PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve oluşumlarına finans temini sağlayan, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması YCWK (Kürdistan Yurtsever Gençler Birliği) içerisinde faaliyet yürüten ve eylem arayışı içerisinde olduğu belirlenen 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul'da 12 ilçede şüphelilere ait adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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