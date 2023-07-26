İstanbul'da PKK/KCK Terör Örgütü Mensupları Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında olduğu belirlenen PKK/KCK terör örgütü mensupları Fatıma Al Musa ve Velat Jamo'nun Başakşehir ilçesinde yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 'Sterk Evindar' kod adlı Fatıma Al Musa'nın 2011 yılında Suriye/Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katılarak sırasıyla; Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdiği, aynı yıl içinde 25 kişilik örgüt mensubu ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçtiği ve 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptığı belirlendi. Şüphelinin, Kandil bölgesinde 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği, patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okulunda takım komutanı olarak görevlendirildiği tespit edildi. Al Musa'nın Hakkari/Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdikten sonra TSK tarafından bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği nedeniyle tekrar Kandil bölgesine döndüğü ve 2017 yılında Irak'ın kuzeyinden Suriye/Afrin bölgesine, oradan da yasa dışı yollarla İstanbul'a gelerek sansasyonel eylem arayışı içerisine girdiği belirlendi. Velat Jamo'nun ise 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin bölgesinde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra İstanbul'a geldiği ve sansasyonel eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgiler elde edildi. Teröristler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele ekipleri tarafından Başakşehir ilçesinde yakalandı. Fatıma Al Musa ve Velat Jamo'nun adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.