İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ve 72 fişek ele geçirildi.