Üye Girişi
Haberler
İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ve 72 fişek ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul'daki 10 ilçede 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title