İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yapılan operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olduğu belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, geçmiş yıllarda PKK/KCK ve örgütün Suriye uzantısı PYD/YPG bünyesinde silahlı faaliyet gösterdiği belirlenen yabancı uyruklu 7 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin ayrıca, örgüt adında faaliyet yürüttükleri dönemlerde çekilmiş fotoğraflarının da olduğu tespit edildi.

Çalışmaların ardından zanlıların yakalanması için harekete geçen ekipler, yapılan baskınlarda 7 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.