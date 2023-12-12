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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

12 Aralık 2023 09:18 Güncelleme: 09:20 Abone Ol

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonlarda elde edilen dijital materyalleri inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, bazı şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı. 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.