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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla gerçekleştirdikleri operasyonlarda elde edilen dijital materyalleri inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda, bazı şüphelilerin örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı insan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Ekipler, 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 5 zanlıyı gözaltına aldı. 2 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, daha önce gerçekleşen operasyonlarda elde edilen dijital materyaller incelendi.

Ekipler, çalışma sonucunda bazı şüphelilerin, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı insan kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanması için 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürülürken adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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