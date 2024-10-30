İstanbul'da PKK/KCK Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüpheliden 18'inin yakalandığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 18 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakın tehdit içeren şiddet eylemlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün; Gençlik yapılanması YCWK (Yekineyen Civana Welatparezen Kürdistan-Kürdistan Yurtsever Gençlik Birlikleri) içerisinde faaliyet yürüttüğü, ilimiz genelinde yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri sokak eylemleri arayışında oldukları ve ayrıca Siyasal Alan yapılanması KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen; ilimiz genelinde toplam (25) şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne verilen talimat gereği yakalanarak gözaltına alınmaları, örgütsel dokümanlar ve sair suç delillerinin ele geçirilebilmesi amacıyla 30 Ekim 2024 saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icrası kapsamında bu zamana kadar (18) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanamayan şüphelileri yakalama ve arama işlemleri halen devam etmektedir."