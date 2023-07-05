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İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ihbarı yapılan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ihbarı yapılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul PKK Güncel Haberler

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