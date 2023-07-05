İstanbul'da PKK/KCK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonda örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ihbarı yapılan 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün yaptığı açıklamada, PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada, örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ihbarı yapılan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği ve 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.