İstanbul'da PKK/KCK Operasyonu: 9 Gözaltı

İSTANBUL'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına kırsalda silahlı faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile bağlantılı kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda haklarında geçmiş yıllarda PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen, örgüt içerisinde oldukları dönemde çekildiği fotoğrafları ortaya çıkan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kent genelinde yapılan operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.