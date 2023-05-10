İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 ayrı adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilenler arasında 1 adet 9 milimetrik çapında tabanca ve dijital materyaller de bulunuyor.

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 ayrı adrese bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstihbarat ve Tem Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, 19 kişi hakkında, geçmişte terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG içerisinde faaliyetlerde bulundukları ve bugün de kırsal alana eleman aktardığı yönünde tespitler yapıldı.

Bu tespitlerin ardından da bugün sabah erken saatlerde İstanbul'un 11 ilçesinde belirlenen 19 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet 9 milimetrik çapında tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.