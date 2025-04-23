İstanbul'da Peş Peşe Depremler, İstanbullular Sokaklarda

(İSTANBUL) - Afad verilerine göre, İstanbul'da saat 17.55 itibarıyla en büyüğü 5,9 olmak üzere toplam 127 deprem kaydedildi. Bu nedenle, öğle saatlerinde art arda yaşanan depremler sonrası sokaklara çıkan İstanbulluların parklarda ve deprem toplanma alanlarında bekleyişleri sürüyor.

İstanbul, öğle saatlerinde art arda yaşanan depremlerle sarsıldı. AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.49'da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbullular sokaklara çıktı.

İstanbul'un çeşitli semtlerinde deprem anında kendisini sokağa atan vatandaşların deprem toplanma alanlarını doldurdukları görüldü. Deprem sonrası Kadıköy Gazhane'nin bahçesinde de vatandaşlar toplandı. Taksim ve çevresindekilerin toplanma yeri ise Gezi parkı oldu. Bazı vatandaşlar Gezi Parkı'na çadır kurdu ancak bir süre sonra polis devreye girerek çadırları kaldırttı.

AFAD verilerine göre, saat 17.55 itibarıyla en büyüğü 5,9 olmak üzere toplam 127 deprem kaydedildi. Bu nedenle, öğle saatlerinde art arda yaşanan depremler sonrası sokaklara çıkan İstanbulluların parklarda ve deprem toplanma alanlarında bekleyişleri sürüyor.

Bu arada, okul bahçeleri, spor salonları ve camiler, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldı.