Üye Girişi
Haberler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sahte para dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Sultangazi'deki hayvan satış pazarında sahte para dolandırıcılığına karşı bilgilendirme çalışması yaptı. Kurbanlık hayvan satıcı ve alıcılarına Türk lirasının güvenlik özellikleri ve sahte para ayırt etme yöntemleri anlatıldı. Satıcılar, yapılan bilgilendirme çalışmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Dijital Güvenlik Kütüphanesi Projesi" kapsamında kurbanlık hayvan satıcı ve alıcılarını sahte para konusunda bilgilendirdi.

Sultangazi'deki hayvan satış pazarına giden ekipler, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında dolandırıcılığa karşı çalışma yaptı.

Türk lirasının güvenlik özelliklerinin sıralandığı çalışma kapsamında bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemler satıcılara anlatıldı.

Ekipler, "tırnakçılık", "yankesicilik" ve "tantanacılık" olarak tabir edilen bazı dolandırıcılık türlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Pazarda kurbanlık hayvan satan Mehmet Demirci, basın mensuplarına, normal şartlarda sahte ve gerçek parayı ayıramadığını söyledi.

Demirci, bilgilendirme sonucunda artık bunu ayırt edebileceği için memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Satıcılardan Zafer Kurnaz ise kendileri için son derece faydalı bilgilendirme çalışması için polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi Kurban Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç saldırı! Aracına çok sayıda mermi isabet eden öğretmen hayatını kaybetti

 Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti

 Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı

Koca şiddetine daha fazla dayanamadı! Mahalleli, dayakçı kocanın kaburgalarını kırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title