İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Cem Güney Kılıç - Güncel
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İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı Maltepe'de E-5 karayolunda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı.
MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
Maltepe'de E-5 karayolunda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
İSTANBUL - Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.
İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Güncel