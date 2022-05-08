İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Cem Güney Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı Maltepe'de E-5 karayolunda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı.

MALTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da Pazar günü trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

Maltepe'de E-5 karayolunda trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İSTANBUL - Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.

Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç - Güncel

İstanbul, Maltepe, Pazar, E 5, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title