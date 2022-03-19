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Park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA - Şükrü Gündüz - Güncel
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İstanbul Tuzla'da, park halindeki ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Tuzla'da, park halindeki ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Postana Mahallesi Caferbey Sokak'ta, park halindeki 16 UL 656 plakalı ticari araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Park halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

AA / Şükrü Gündüz - Güncel

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