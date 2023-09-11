İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının faili olan 3 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sayesinde yakalandı. Şüphelilerin suç dosyalarının kabarık olduğu belirlendi.

İstanbul'da park halindeki otomobillerin gösterge ve plakalarını çalan 3 şüpheli yakalandı. Suç dosyaları kabarık olan hırsızlık şüphelilerinin araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde 06.09.2023 tarihinde Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince konsol hırsızlığından 3 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin 4 oto hırsızlığı, 32 otodan hırsızlık, 3 plaka hırsızlığı olaylarının faili oldukları tespit edildi.

Öte yandan, Çetin D.'nin (25) 112 suç kaydı, Seyit Ö.'nün (31) 21 suç kaydı ve Özden B.'nin (41) 41 suç kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Öte yandan, hırsızların araçları soydukları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL