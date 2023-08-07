İstanbul'da park halindeki otomobillerden elektronik aksam çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da park halindeki otomobillerden maddi değeri yüksek elektronik aksam çaldığı belirlenen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce benzer suçlardan kayıtları olduğu belirtildi.