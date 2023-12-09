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İstanbul'da park halindeki otomobilden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da park halindeki bir aracın sağ camının kırılarak otomobilin hayalet gösterge paneli ile konsol takımının çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, şüpheli E.D'nin adresini belirledi. Daha öncede 8 suç kaydı olan zanlı, polis ekiplerince Küçükçekmece'deki adresinde yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Otomobilden yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, plakası sökülmüş bir otomobilin, park halindeki otomobilin yanına park etmesi, şüphelinin aracın camını kırarak içeri girip hırsızlığı gerçekleştirmesi yer alıyor.

İstanbul'da park halindeki otomobilden hırsızlık yapan zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Üsküdar'da park halindeki bir aracın sağ camının kırılarak otomobilin hayalet gösterge paneli ile konsol takımının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, şüpheli E.D'nin adresini belirledi.

Daha öncede 8 suç kaydı olan zanlı, polis ekiplerince Küçükçekmece'deki adresinde yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilden yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, plakası sökülmüş bir otomobilin, park halindeki otomobilin yanına park etmesi, şüphelinin aracın camını kırarak içeri girip hırsızlığı gerçekleştirmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü İstanbul Üsküdar Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık Adliye 3. Sayfa Güncel Haberler

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