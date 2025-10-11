Haberler

İstanbul'da Park Halindeki Motosikletleri Çalan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul'da park halindeki motosikletleri çalan iki şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek yakalandı ve tutuklandı. Şüphelilerin geçmişte birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

İSTANBUL'da park halindeki motosikletleri çaldıkları tespit edilen 2 şüpheli güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Üsküdar ve Ümraniye ilçelerinde park halindeki motosikletlerin çalınması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı noktalarda güvenlik kameraları olduğunu tespit etti. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, motosikletleri dakikalar içerisinde çalan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalarda K.A.(27) ve H.K.(21) isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden K.A.'nın 18 adet suç kaydı olduğu ve motokurye olarak çalıştığı, H.K.'nin ise 15 suç kaydının olduğu ve işsiz olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
