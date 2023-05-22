İSTANBUL'DA PARK HALİNDEKİ KAMYONLARDAN YAKIT ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

İSTANBUL'da park halindeki kamyonlardan yakıt çaldığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Daha önceden 33 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Başakşehir ve Bağcılar'da park halindeki otomobil ve kamyonlardan yakıt hırsızlığı yapılmasının ardından soruşturma başlatıldı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada şüphelinin kullandığı otomobilin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yapılan çalışmada kimliği tespit edilen şüpheli Veysel T.(37) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Veysel T.'nin daha önceden 33 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada şüphelinin Başakşehir'de 2, Bağcılar'da 1 olmak üzere toplam 3 kamyondan hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.