İstanbul'da park halindeki kamyonet çalan şüpheli Kocaeli'de yakalandı

İstanbul'da park halindeki kamyonetlerin çalınmasıyla ilgili Kocaeli'nde yapılan operasyonda, şüpheli Veysel K.(29) gözaltına alındı. Hurdacılık yapan şüphelinin daha önceden 40 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Kağıthane, Bayrampaşa, Ümraniye ve Gaziosmanpaşa'da meydana gelen park halindeki kamyonetlerin çalınma olayları üzerine polis soruşturması başlatıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, bazı olaylarda kamyonetlerin çalınma anlarının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiğini tespit etti. Çalınan kamyonetlerin İstanbul dışına çıkarıldığını belirledi. Polis araçların götürüldüğünü tespit ettiği Kocaeli'nde operasyon düzenledi.

OPERAYSON ANLARI POLİS KAMERASI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ.

TUTUKLANDI

Görüntü dökümü;

-Şüphelinin adliyeye sevki