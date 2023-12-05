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İstanbul'da park halindeki 5 otomobili çalan şüpheliler gözaltına alındı

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İstanbul'da park halindeki 5 otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İSTANBUL'da park halindeki 5 otomobili çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

H.A. adlı bir kişi, 14 Kasım Salı günü otomobilinin çalındığı şikayetiyle emniyete başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Araştırmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir oto elektrikçisi ve oto tamircisinin aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin toplamda 5 otomobilin çalınması olayına karıştıkları tespit edildi. Ayrıca oto elektrikçisi A.E.'nin (33) ve oto tamircisi A.Y.'nin (21) daha önceden 5 suç kaydı, F.Ş.'nin (39) ise uyuşturucu kullanmaktan polise geliş kaydı bulunduğu belirlendi. İşlemleri tamamlanan A.E., A.Y. ile F.Ş. adliyeye sevk edildi. 3 Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin otomobil çaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobille olay yerine gelen şüphelilerden birinin araçtan inerek park halindeki otomobile yöneldiği kısa süre içinde çalıştırarak diğer şüpheliyle birlikte kaçtığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Tutuklama Güvenlik Adliye Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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