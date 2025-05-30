İstanbul'da Para Sahteciliğine Büyük Darbe: 4,5 Milyar Lira Ele Geçirildi

İstanbul'da Para Sahteciliğine Büyük Darbe: 4,5 Milyar Lira Ele Geçirildi
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İstanbul'da Para Sahteciliğine Büyük Darbe: 4,5 Milyar Lira Ele Geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildiğini ve 5 yabancı uyruklu kişinin yakalandığını duyurdu.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından "parada sahtecilik" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 5 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarmanın dün İstanbul'da "parada sahtecilik" suçuna yönelik operasyon düzenlediğini belirtti.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonlarda yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde sahte döviz ele geçirdik. Operasyonlarda yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte para bastıkları ve bu paraları piyasaya sürmeye hazırlandıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda, yakalanan şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve parada sahtecilik suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyon sonucu, çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Ayrıca sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaa deşifre edildi."

Operasyonu gerçekleştiren kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Parada sahtecilik suçuna yönelik operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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