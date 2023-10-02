İstanbul'da Palet Hırsızları Marketleri Soyuyor

İstanbul'da sırasıyla ilçelere dadanan palet hırsızları plakalarını kapattıkları ve hurdacı görünümü verdikleri kamyonetlerle market ve diğer işletmelerin önündeki paletleri çalıyor. Arnavutköy'de uzun süre palet hırsızlığı yapan grup Başakşehir'de bir zincir marketten de hırsızlık yaparken görüldü. Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un bazı ilçelerinde sık sık paletlerin çalındığını iddia eden esnaf, duruma tepki göstermişti. Arnavutköy'de uzun süre market ve diğer işletmelerin önlerinde bulunan paletleri hurdacı görünümlü plakaları kapalı kamyonetle çalan hırsızlar, birçok mahallede onlarca işletmeden hırsızlık yaptı. Yapılan son hırsızlık Hadımköy Mahallesi'nde güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde işletmenin önüne yaklaşan kamyonetten inen bir kadının paletleri kamyonete yüklediği ve hızla uzaklaştıkları görülmüştü. Artan palet hırsızlıklarına önlem almak amaçlı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hırsızlığın yoğunlaştığı tespit edilen saatlerde marketler ve çevresinde devriyelerini arttırdı. Öte yandan, palet hırsızlığına devam eden şahısların dün öğle saatlerinde Başakşehir'in Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir zincir marketin önündeki paletleri çaldığı görüldü. Marketin önünde üzerinde ürün olan paletlerdeki ürünleri alıp kenara koyan hırsızların daha sonra paletleri kamyonete atarak çaldığı, vatandaşların seslenmesi üzerine hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL