İstanbul'da özel bakım merkezinde yangın: 23 kişi hastaneye sevk edildi
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İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişinin hastaneye sevk edildiğini, tahliye edilen 46 bakımevi sakininin ise çevre bakımevlerine yerleştirildiğini bildirdi.
İstanbul Valiliği, Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2'si personel 23 kişinin hastaneye sevk edildiğini, tahliye edilen 46 bakımevi sakininin ise çevre bakımevlerine yerleştirildiğini bildirdi.
Valiliğin açıklamasında, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'ndeki 4 katlı özel bakım merkezinin çatı katında yangın çıkması üzerine olay yerine ivedilikle itfaiye, AFAD, emniyet ve 112 ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yangın esnasında bakım merkezinde bulunanların tamamı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2'si personel toplam 23 kişi civar hastanelere hayati tehlikeleri olmayacak şekilde sevk edilmiştir. Tahliye edilen 46 bakımevi sakini, çevrede bulunan bakımevlerine yerleştirilmiştir."