İstanbul'da Oyuncak Tabancayla Banka Soyan Şüpheli Yakalandı

İstanbul’da, oyuncak tabancayla bir banka şubesine giren soyguncu, güvenlik görevlisinin silahını alıp soygun yaptı. Bankadan yüklü miktarda para alan soyguncu, kaçarken yakalandı.

İstanbul'da, oyuncak tabancayla bir banka şubesine giren soyguncu, güvenlik görevlisinin silahını alıp soygun yaptı. Bankadan yüklü miktarda para alan soyguncu, kaçarken yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren banka soygunu, Çekmeköy ilçesinde bugün meydana geldi. İddiaya göre; Çekmeköy'ün Sultan Çiftliği Mahallesi'nde bulunan bir banka şubesine oyuncak tabancayla giren bir soyguncu, özel güvenlik görevlisinin silahını alarak bankadan yüklü miktarda para aldı. Kaçan soyguncuyu, bölgede bulunan bir sivil polis ve vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı. Bu arada, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahlı soyguncu, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.