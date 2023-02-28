Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

Güncel Haberler

İstanbul'da oyuncak silahla banka soyan şüpheliyi müşteri olan sivil polis yakaladı

İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.

İstanbul Çekmeköy'de, oyuncak silahla bir bankayı soyduktan sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis tarafından yakalandı.

Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde yer alan bir banka şubesine oyuncak silahla gelen şüpheli, bankanın güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip silahını gasbetti.

Kasadan bir miktar para alan şüpheli, banka şubesinden çıkıp yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada bankada müşteri olarak bulunan sivil bir polis, peşinden koştuğu şüpheliyi vatandaşların da yardımıyla yakaladı.

İhbar üzerine banka şubesine gelen diğer polis ekiplerine teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Banka Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title