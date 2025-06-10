İstanbul'da Otoyolda Trafik Kazası Kamerada Görüntülendi

İstanbul'da Otoyolda Trafik Kazası Kamerada Görüntülendi
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İstanbul Tem Otoyolu'nda trafik yoğunluğu nedeniyle duran bir araç, arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hasar gördü. Olay, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da Tem Otoyolu'nda trafik yoğunluğu nedeniyle duran araca arkasındaki otomobilin çarpması araç içi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Otoyolun Dudullu mevkisinde trafik nedeniyle duran 34 GBC 959 plakalı otomobile arkadan gelen 34 EJ 5108 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 34 EJ 5108 plakalı otomobil, araç ile bariyer arasında sıkıştı. Araçlarda hasar oluştu.

Kaza, trafikte bekleyen aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, bir otomobilin önünde trafikte duran otomobile çarpması ve sıkışması yer alıyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Sevindik - Güncel
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