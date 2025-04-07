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İstanbul'da Otoyolda Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda bekleyen bir tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti. Ekipler olay yeri çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul'da, otoyoldaki gişelerde bekleyen tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Ankara istikametinde bulunan Mecidiye Gişeleri'nden geçmek için bekleyen 59 FG 562 plakalı tıra arkadan gelen 34 HMN 436 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Cihat D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin kaza yeri ve çevresindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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