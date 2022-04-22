İstanbul'da otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı - Haberler

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İstanbul'da otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı

AA - Muhammed Gencebay Gür - Güncel
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İstanbul'da otoyolda seyir halindeki araçtan atlayan kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araçtan atlayarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki araçtan atlayarak yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İSTOÇ- Edirne istikametinde ilerleyen araçtaki bir kişi, kız arkadaşıyla aralarında çıkan tartışma sonrası hareket halindeki aracın kapısını açarak kendisini otoyola attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıya olay yerinde yapılan müdahale anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Haberler

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