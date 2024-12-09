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İstanbul'da Otoparkta Yangın: Site Sakinleri Tahliye Edildi

İstanbul'da Otoparkta Yangın: Site Sakinleri Tahliye Edildi
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Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halindeki otomobilin yanması sonucu site sakinleri güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangına itfaiye müdahale etti.

İstanbul Başakşehir'de bir sitenin otoparkında park halinde bulunan otomobil yandı, site sakinleri tedbiren tahliye edildi.

Başak Mahallesi Yeşil Vadi Caddesi'ndeki 14 katlı sitenin otoparkında şarja bağlı olduğu öğrenilen bir otomobil yanmaya başladı.

Dumanı fark eden güvenlik görevlileri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, site sakinlerini dumandan etkilenmemeleri için yangın merdivenleriyle tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, site içindeki dumanın dağılması sağlandı.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
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