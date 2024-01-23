İstanbul'da Otopark Ücretleri Yüksek Tepkisi

Emine DERYA -Erdi DEMİR / İSTANBUL'da en büyük problemlerinden biri de otopark sorunu. İSPARK otoparklarının yanı sıra özel işletmelerin son zamanlarda yaptıkları zamlar sürücülerinin tepkisini çekiyor. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri 2 saate kadar 340 lira, cip ve minibüs sürücüleri ise 470 lira ödemek zorunda. Otomobillerin günlük park ücreti ise 1020 lira. Aynı otoparkta otomobiller için aylık 10 bin lira abonman talep ediliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu otopark fiyatlarına bir standart getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ağaoğlu, "Bunlar fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli" dedi.

İstanbul'da İSPARK otoparklarının yanı sıra özel işletmelerde zam yaptı. Laleli'de özel bir otoparkı kullanmak isteyen otomobil sürücüleri, 2 saat için 340 lira, cip ve minibüsler için 470 lira ödüyor. Aynı otoparkta otomobiller için aylık abonman fiyatı 10 bin lira, cip ve minibüsler için ise14 bin lira. Yine Laleli'de bir özel otoparkın giriş-çıkış ücretine 150 lira, aynı semtte başka bir otoparkta 15 dakika için 100 lira ödenirken, Beşiktaş'ta ise özel bir otoparkı kullanmak isteyenler 30 dakika için 100 lira ödüyor. Yüksek otopark ücretlerine karşı araç sahiplerinin haklarını aramaları gerektiğine dikkat çeken Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyat listesi bulunmayan otoparklarda araç sahibinin ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurabileceğini söyledi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNİN ÖNLEM ALMASI LAZIM"

Büyükşehirlerdeki yüksek otopark ücretlerine dikkat çeken Aydın Ağaoğlu fiyatlara ölçü getirilmesi gerektiğini belirterek, "Büyükşehirlerde otopark sorunu had safhada. Bazı fırsatçılarda belirli yerleri işgal ederek özellikle otopark bulunması zor olan merkezi yerlerde Şişli'de, Nişantaşı'nda, Laleli'de çok yüksek bedeller isteyebiliyorlar. Buna karşı büyükşehir belediyelerinin mutlaka bir önlem alması lazım. Tarife komisyonunca bunlara yetki verilip ücretleri de belirlenmeli. Çünkü bilindiği üzere alışveriş merkezlerinde İBB bünyesindeki UKAME 3 saate kadar ücretsiz diyor, 3 saate kadar alınacak tarife komisyonu onayına tabiidir. Burada tartışmalar sonra erdi. Gerçi ücret alanlar var hala ama tüketici hakkını aradığında da ödediği ücreti geri alabiliyor. Fakat değnekçiler bitti diyoruz vale şirketleri kuruldu. Bunlar da fiyat belirlerken hiçbir ölçü tanımıyorlar. Ölçü yok çünkü. Mutlaka bir ölçü getirilmeli. Aksi halde vatandaş arabasını bırakıyor 1 saatliğine 500 lira para istiyorlar ve vatandaş şok geçiriyor" dedi.

SUNULAN ÜCRETİN HİZMET LİSTESİ, TABELASI BULUNMASI LAZIM

Otopark fiyatlarının hizmet listesi veya fiyat tabelasında belirtilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Tüketici kanununa göre her ürün ve hizmet sunulan noktada, sunulan ücretin hizmet listesi, tabelası bulunması lazım. Yani o fiyatı belirtmeden orada bu bedellerin alınması aslında hukuksuz. İspark'ın yol kenarına koyduğu tabelalar var. Asgarisi 52 liraya çıktı. Bu nedenle şayet tüketici İspark'ın faaliyet gösterdiği bir alanda arabasını park ediyorsa ödeyeceği ücreti biliyor ama İspark'ın bulunmadığı veya başkaları tarafından; eğlence mekanlarının, yeme-içme yerlerinin önünde yakınında park ederken bir valeye aracını teslim ettiyse bunlar hastanelerde de oluyor, özel hastanelerde oluyor gerçekten sürprizle karşılaşabiliyor" şeklinde konuştu.

MUTLAKA DÜZENLEME YAPILMALI

Ağaoğlu, "Bu fahiş bedelleri almalarının önüne geçilmesi için büyükşehir belediyelerinin mutlaka tedbir alması ve bunları ruhsatlandırıp tarife komisyonunca verilecek ücretleri liste olarak asması zorunluluğu getirilmesi lazım. Vatandaş arabasını park etti alan kişi acaba yetkili biri mi. Arabayı alıp götürüp kaçabilir de hasar da verebilir, birine de çarpabilir Allah korusun. İşte bu nedenle mutlaka düzenleme yapılmalı. Şayet park ettiği alanda fahiş bedelle karşılaşıyorsa tüketici fiyat listesine baksın. Fiyat listesi olmadığı takdirde ödediği bedelin fişini alarak tüketici hakem heyetine başvurup o bölgede İspark'ın ödediği tarife üzerinden ne kadar fark verdiyse onun iadesine karar verilmesini talep edebilir." dedi.

Araç sürücüsü Asım Yıldız otopark fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, " Fiyatlar pahalı. Gerçekten pahalı yani. Mesela biz aylık ödeme yapıyoruz. Geçen yıl bin 100 küsur lira civarındaydı. Aylık olarak biraz daha ekonomik ama diyelim gün içinde girip çıkmak 180 lira, yüksek" şeklinde konuştu.