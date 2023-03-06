İstanbul'da otomobillerin aynalarını çaldıkları belirlenen 4 zanlı yakalandı Güncel Haberler İstanbul'un farklı ilçelerinde park halindeki 30 otomobilin aynalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İstanbul'un farklı ilçelerinde park halindeki 30 otomobilin aynalarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe ilçelerinde 30 ayrı otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarları üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemede, hedef aldıkları park halindeki otomobillerin yanına başka bir araçla gelen şüphelilerin, hızlıca aynaları sökerek çaldıkları ortaya çıktı. Çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, şüphelilerin hırsızlık olayları sırasında kullandıkları aracın plakasını tespit etti. Çalışmaların devamında eşkal ve kimlikleri belirlenen Murat K. (29), Muhammed E.A. (25), Ahmet T.A. (19) ve D.K. (26) düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Ataşehir İstanbul Güncel Haberler

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