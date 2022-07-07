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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul Zeytinburnu'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolunda Ankara istikametine giden Osman Ç'nin (42) kullandığı 16 KNR 83 plakalı motosiklet ile aynı yönde ilerleyen T.T. (36) yönetimindeki 34 CHG 503 plakalı otomobil çarpıştı. Motosiklet, daha sonra bariyerlere vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaskı olmadığı öğrenilen Osman Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

T.T. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra trafik akışı normale döndü.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel

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