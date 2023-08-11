İstanbul'da Otomobilin Çarptığı Küçük Kız Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otomobilin çarptığı küçük kız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı.

Esenyurt'ta arabanın altında kalan kız çocuğu hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayıp arabanın altında kalan kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan Aslı Mines isimli kız çocuğu, aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Çocuğun üstünden geçen araç, daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi. Olaya tanık olan vatandaşlar kızın yardımına koştu. Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye kaldırılan Aslı Mines, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.