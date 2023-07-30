İstanbul'da Otomobil Takla Attı: Baba ve 2 Oğlu Hafif Sıyrıklarla Kurtuldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarparak takla atan otomobil ters döndü. Kazayı otomobilde bulunan baba ile 2 oğlu hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.