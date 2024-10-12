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İstanbul'da Otomobil Parçası Satan Dükkanlara Baskın

İstanbul'da Otomobil Parçası Satan Dükkanlara Baskın
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İstanbul'da yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen 64 motor bloğu ve diğer otomobil parçaları ele geçirildi. Vergi Dairesi Müdürlüğü de operasyon sırasında eksik belgeleri bulunan işletmelere toplam 350 bin lira ceza kesti.

İSTANBUL'da sanayi sitelerinde ikinci el otomobil parçası satan dükkanlara baskın yapıldı. Polis ekipleri binlerce otomobil parçasını tek tek inceledi. Yapılan baskınlarda yurt dışından kaçak yollarla getirildiği belirlenen 64 motor bloğu, otomobil ve motor beyinleri ele geçirildi. Vergi Dairesi Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı operasyonda binlerce liralık ceza kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri, İkitelli Oto Sanayi, Kartal Oto Sanayi ve Bostancı Oto Sanayi sitelerinde ikinci el otomobil parçası satan çok sayıda dükkana baskın yaptı. Polis ekipleri dükkanlarda bulunan binlerce parçayı tek tek inceledi. Yapılan çalışmalarda yurt dışından kaçak olarak getirildiği tespit edilen 64 motor bloğu bulundu. Ayrıca 10 otomobil beyni ve 12 motosiklet beynine polis tarafından el kondu.

Vergi Dairesi Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda belgelerinde eksiklik bulunan işletmelere toplam 350 bin lira ceza kesildiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 8 kişi ise işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi ifadelerinin ardından serbest kaldı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçakçılık Operasyon Otomobil İstanbul 3-sayfa Ekonomi Güncel Hukuk

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